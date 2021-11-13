Популярная 33-летняя британская певица Адель впервые рассказала о проблемах с психическим здоровьем на фоне расставания с бизнесменом Саймоном Конеки. Знаменитость призналась, что она страдала как психологическими, так и физическими проблемами.

По словам Адель, у нее появилась непереносимость глютена, что также способствовало депрессии. Это и другие признания звезда откровенно рассказала для журнала , информирует со ссылкой на .

Британская звезда вспомнила, как праздновала свой день рождения в 2019 году. Она веселилась и отдыхала с друзьями, но на следующий день ее "ударило еще сильнее"

"Я помню, как поднималась наверх, смывала макияж и ложилась в постель. Я была полна надежды. Это был первый раз, когда я почувствовала, что провела действительно хороший вечер, и мне было нормально, что я дома и ложусь спать одна. Я не была взволнована, но с нетерпением ждала следующего дня", – вспоминает певица.

Однако проснувшись утром следующего дня, она просто не встала с постели и целыми днями смотрела американский криминально-драматический телесериал "Клан Сопрано".

Спустя какое-то время Адель приняла решение бороться со своим состоянием.

"Я бросалась головой вперед. Я путешествовала везде, где должна быть, блестящая энергия", – сказала певица.

По ее словам, Адель побывала на Ямайке, в Греции, и в пустыне в Аризоне. Также она занялась спортом и трансформировала свое тело до неузнаваемости.

"Если я смогу таким образом преобразовать свою силу и свое тело, я, непременно, смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним благополучием. Это было то, что меня двигало. Это просто совпало со всей эмоциональной работой, которую я делала над собой", – добавила певица.

Кроме того, друзья певицы устраивали Адель свидания вслепую, чтобы она перестала чувствовать себя одинокой, а также постоянно находились рядом, за что она поблагодарила их.

Знаменитость была "сбита с толку" реакцией свои поклонников, которые узнав о разводе стали заявлять и насмехаться, что "скоро выйдет новый альбом".

"Зачем им так писать, если они со мной уже 10 лет? Но на самом деле это не их ответственность, они должны желать хорошей записи и надеяться, что я добьюсь успеха. Так что я восприняла это с щепоткой соли, и все было хорошо", – прокомментировала певица заявления поклонников в сети.

Теперь Адель строит отношения со спортивным агентом Ричем Полом, старшим ее на шесть лет. Они познакомились на дне рождении общего друга много лет назад.

В конце интервью певица поблагодарила экс-супруга и сказала, что он был "отличным мужем" и "останется одним из самых лучших друзей".

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