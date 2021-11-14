|"Заводы будут работать ночью, села отключат". Когда в Украине начнутся веерные отключения света
|14.11.2021 02:15
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Фото: pexels.com | Запасы угля на складах ТЭС уменьшаются, а это означает, что нужно ждать перебоев с электричеством
Насколько реальна для украинских городов и сел перспектива ежедневно на несколько часов остаться без электроэнергии и почему возникла угроза веерных отключений света?
Украинцы встревожены: судя по сообщениям в соцсетях и некоторым новостям, регионы Украины вот-вот столкнутся с угрозой веерных отключений света, информирует со ссылкой на .
В Одессе жители , что "уже началось", и перебои с электричеством — это "замаскированные" под ремонтные работы веерные отключения света. Мэр столицы прямо предупредил: возможны отключения света, если сильные морозы продержатся несколько недель.
"При таких высоких тарифах,они не имеют права на веерные отключения!" - Фото: Facebook/Одесское время
Поставщики электроэнергии публикуют графики почасовых отключений света. Это сделали ПАО , " и . "Черниговоблэнего" бытовым потребителям уведомление о разрешенной мощности по распределения электрической энергии на уровне 3 кВт.
Компания " Киевские региональные сети" уверяет, что . В ноябрьском графике плановых отключений электроэнергии компании , что в Киевской области отключать свет будут на определенных улицах в нескольких районах. О веерных отключениях не упоминается.
Ферросплавные заводы переведут в ночной режим, а села отключат?
Тем не менее, веерные отключения света могу происходить из-за уменьшения запасов угля на складах ТЭС.
По данным Укрэнерго, с 25 октября по 8 ноября запасы угля упали на 104 тыс. тонн, до 479,4 тыс. тонн.
К 11 ноября они уже 407,4 тыс. тонн.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в общении с подтвердил вероятность веерных отключений по стране в ближайшее время из-за нехватки угля и газа.
"Купить газ напрямую мы не можем. Угля осталось мало, привезти его логистически сложно. Это займет около 2,5 месяцев. Сказывается и отсутствие денег на газ и уголь. "" убыточен, а частично выделяет средства на закупку угля. Больше половины ТЭС стоят из-за отсутствия топлива", – говорит Попенко.
В результате недостатка электроэнергии некоторые предприятия могут перевести на ночной режим работы. Пик веерных отключений, по словам главы Союза потребителей комуслуг, придется на январь-февраль.
"Это коснется ферросплавных заводов, в частности, завода "Днепроспецсталь". На несколько дней отключают электроэнергию в Киевской и Одесской областях. Пострадают и небольшие села, их могут отрезать от электроэнергии", – прогнозирует он.
В пресс-службе "Укрэнерго" заверили, что предпосылок для веерных отключений нет.
"Эти отключения происходят автоматически, без участия человека. И они далеко не всегда вызваны недостатком электроэнергии, которая должна покрывать потребление. Это просто срабатывает релейная защита. График аварийных отключений мы всегда сообщаем заранее", – пояснили в компании.
Успокаивал украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль, который говорил, что не готовится к отключениям и подобных планов не строят.
Нехватка электроэнергии — "рука" Ахметова?
Ситуация на энергорынке усложнилась, когда 3 и 4 ноября энергохолдинг Рината Ахметова аукцион по продаже электроэнергии по двусторонним договорам с начальными ценами 8755 и 9770 грн/МВт-ч. Максимальное ограничение цены на рынке составляет 4000 грн/МВт-ч.
Олег Попенко, как и ряд других комментаторов, уверен, что в определенной степени Ахметов влияет на ситуацию с электроэнергией.
"Но с другой стороны он [Ахметов] не имеет никакого отношения к тому, что вовремя не закупил уголь, а – не купил газ. Единственная его заинтересованность состоит в поднятии тарифа на электроэнергию для бизнеса, поскольку он вынужден покупать уголь не по 50 а по 250 долларов", – отмечает знаток.
направил требование в корпорацию , чтобы выяснить, насколько хватит запасов угля в этом сезоне.
"Единственная заинтересованность Ахметова состоит в поднятии тарифа на электроэнергию для бизнеса", - эксперт[–]. Фото: Logan Kirschner: Pexels
Напомним, что госкомпания Заключать новые рамочные контракты белорусский поставщик не планирует.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, , принадлежащих , "" и "Энергетической компании Украины" из-за проблем с поставками угля.