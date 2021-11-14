Кортни Остриен

Кстати, а знаете, что самое интересное в выступлении временно поверенной по делам при Кортни Остриен, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе? Даже не то, что она часто акцентировала внимание и подчёркивала то, что Россия сторона конфликта на Донбассе и именно Россия блокирует любые попытки мирного урегулирования. Самое интересное то, что Кортни Остриен практически не упоминала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в Facebook военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует со ссылкой на .

То есть, действительно, не рассматривает эти недореспублики как некие независимые образования. Россия и только Россия несёт ответственность за всё происходящее на оккупированных территориях. А роль так называемых "ДНР" и "ЛНР" насколько ничтожна и никчёмна, что их даже не упоминают.

И действительно, к чему засорять информационное пространство разного рода непотребностями, что регулярно делает , выставляя эти самые "ДНР" и "ЛНР" как полновесных "международных" игроков, которых настоятельно пытается усадить за стол переговоров с Украиной.

Так называемые “ДНР” и “ЛНР” – вас нет. Вы никто и ничто. И разговор с вами никто вести не намерен. Но, уверен, вы и сами это прекрасно понимаете, равно как и то, что наступит момент, когда России вы попросту не будете нужны, либо она больше не сможет вас содержать. И вы будете поводом для размена, например, для смягчения санкций.

Авантюры Кремля всегда были бессмысленными, беспощадными, кровавыми и разрушительными.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира