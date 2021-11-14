



13 листопада відбулась прем’єра нового випуску шоу "Україна має талант". Проект продовжує дивувати суддей та глядачів своїми неймовірними учасниками та їхніми номерами.



Цього тижня запрошеною гостею стала співачка Руслана. Вона приєдналась до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота. Тому учасникам необхідно було отримати мінімум три "так".



Хто ж пройшов у наступний етап читайте далі.



1. Гурт ZAPAL ― колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні. На сцені хлопці виконали неймовірну мелодію на інструментах та навіть зіграли пісню "Дикі танці" за що отримали 4 "так".



2. Євген Стеценко та Яна Мосейчук показали на сцені проєкту запальне ча-ча-ча, хоч і спеціалізується на бальних танцях. Дует підкорив суддей своїми танцями та запалом.



3. Андрій Бондаренко - колишній учасник Cirque du Soleil. На сукні він показав еквілібр, яким захопив усіх суддей та глядачів.



4. Feel it ― танцювальний колектив з Тернополя, який складається з 28 дітей! Вони отримали три "так" і одне "ні" від Сергія Притули.



5. Ніколь Тараненко ― 8-річна повітряна гімнастка з Дніпра. Дівчинку страхує батько, адже іона демонструє дуже складні трюки.



6. NovaЯ ― діджейка на лазерній арфі. Вона є авторками відомих хітів, які лунають на українському телебаченні. Артистка виконала композицію у оперному стилі та зібрала на музичному інструменті.



7. Даниїл та Ілля Варфоломєєви ― брати-барабанщики з Дніпра. На сцені вони зігнали попурі з відомих пісень.



8. Роман Карвацький ― диригент дитячого хорового колективу з Кременчука. На сцені він виконав авторську реп-композицію, за яку отримав три "так".



9. Світлана Юрчак ― виконавиця екзотичного полденсу із Запоріжжям. Зірка станцювала на пілоні та здобула 3 голоси суддей.



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