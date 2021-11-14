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Сладкая загадка: почему мы любим конфеты
14.11.2021 11:35
Спросите любого ребенка в Украине, любит ли он конфеты, и получите вполне предсказуемый положительный ответ. Еще до появления сахара люди искали и находили природные источники сладкого – мед, свежие или сушеные фрукты и ягоды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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