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Сладкая загадка: почему мы любим конфеты
14.11.2021 11:35
Спросите любого ребенка в Украине, любит ли он конфеты, и получите вполне предсказуемый положительный ответ. Еще до появления сахара люди искали и находили природные источники сладкого – мед, свежие или сушеные фрукты и ягоды.
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