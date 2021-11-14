Погода, Новости, загрузка...
"Маска-2" 4 випуск: хто покинув шоу
14.11.2021 11:55
0009_image_6.jpg (27.58 Kb)

13 листопада відбулась прем’єра 4 випуску шоу "Маска-2". На сцені виступили 6 персонажів групи.

Першими на сцену вийшли Совеня, Скандал та Мухомор. Глядачі голосували з кого хочуть зняти маску. За результами голосування найменше голосів підтримки отримало Совеня та потрапило у зоні вильоту.

У другому голосуванні зал обирав між Тигром, Джмелем та Горилою. До Совеняти приєдналась Горила.

Проте глядачі все ж вирішили зняти маску з Совеняти. Під його костюмом ховався лідер гурту BEZ. Обмежень - Сергій Танчинець.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий