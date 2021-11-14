|"Маска-2" 4 випуск: хто покинув шоу
|14.11.2021 11:55
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13 листопада відбулась прем’єра 4 випуску шоу "Маска-2". На сцені виступили 6 персонажів групи.
Першими на сцену вийшли Совеня, Скандал та Мухомор. Глядачі голосували з кого хочуть зняти маску. За результами голосування найменше голосів підтримки отримало Совеня та потрапило у зоні вильоту.
У другому голосуванні зал обирав між Тигром, Джмелем та Горилою. До Совеняти приєдналась Горила.
Проте глядачі все ж вирішили зняти маску з Совеняти. Під його костюмом ховався лідер гурту BEZ. Обмежень - Сергій Танчинець.
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