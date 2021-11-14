Если 2021 год стал периодом, когда мир перевернул ход пандемии, то в 2022 году будет главенствовать потребность приспособиться к новым реалиям, как в сферах, измененных коронавирусным кризисом (модифицированный мир работы, будущее путешествий), так и в «старых» глубоких аспектах, которые активизировались (ускорение изменения климата, подъем Китая).

называет десять тем и тенденций, на которые следует обратить внимание в следующем году, информирует со ссылкой на .

Демократия против автократии

Промежуточные выборы в Америке и съезд Коммунистической партии Китая будут ярко контрастировать между политическими системами. Что лучше обеспечивает стабильность, рост и инновации?

Это соперничество будет разворачиваться во всем, от торговли до регулирования технологического сектора, от вакцинации до космических станций. Однако, пока президент Джо Байден пытается объединить мир под флагом демократии, его разделенная страна является неудачной рекламой для демократического мира.

Пандемия = эндемия

Появятся новые противовирусные таблетки, улучшенные способы лечения антителами и новые вакцины против коронавируса. Для привитых людей в богатых странах COVID-19 больше не будет критической угрозой.

Однако вирус все еще будет представлять смертельную опасность в развивающихся странах. Если вакцинацию не получится активизировать, COVID-19 будет лишь одним из многих эндемичных заболеваний, поражающих бедных, но не богатых.

Инфляция

Сбои в цепях поставок и всплеск спроса на энергию спровоцировали рост цен. Центральные банки говорят, что это временно, но не все им верят. Например, Великобритания подвергается особому риску стагфляции из-за нехватки рабочей силы после Brexit и зависимости от дорогого природного газа.

Будущее работы

Существуют прогнозы, что будущее работы станет «гибридным», и все больше людей будут чаще работать дома. Но существует много возможностей для разногласий по деталям. Сколько дней люди будут работать дистанционно? И насколько это справедливо?

Опросы показывают, что женщины, больше чем мужчины, не хотят возвращаться в офисы, следовательно они рискуют потерять шансы на повышение. Также разворачиваются дискуссии по налоговым правилам и мониторингу работников на удаленке.

Новые правила регулирования для технологических гигантов

Регуляторы в Америке и Европе годами пытаются сдержать технологических гигантов, но до сих пор не могут влиять на их развитие или прибыль. Китай начал оказывать активное давление на технологические компании. Китайский руководитель Си Цзиньпин хочет, чтобы они сосредоточились на «глубоких технологиях», обеспечивающих геостратегическое преимущество, а не на разработке игр. Но будет ли это помогать китайским инновациям или подавит динамизм отрасли?

Криптовалюта

Власти стран пытаются «одомашнить» криптовалюту, поскольку регуляторы ужесточают правила. Центральные банки также стараются запустить собственные централизованные цифровые валюты. Результатом станет трехсторонняя борьба за будущее финансов — между толпой «крипто-сторонников», более традиционными технологическими компаниями и центральными банками, которая значительно усилится в 2022 году.

Климатический кризис

Даже когда лесные пожары, волны жары и наводнения активизируются, между политиков господствует отсутствие «чувства срочности», когда речь идет о борьбе с изменением климата. Более того, глобальная декарбонизация требует от Запада и Китая сотрудничества, но их геополитическое соперничество усугубляется.

Важную роль в борьбе с глобальным потеплением будет играть солнечная геоинженерия. А ученые из Гарварда в 2022 году хотят испытать новый метод, который может дать миру больше времени для декарбонизации.

Международные путешествия

Активность туризма будет расти, поскольку экономика начнет снова открываться после локдаунов. Но такие страны как Австралия и Новая Зеландия, придерживавшиеся стратегии «полного подавления» распространения коронавируса, столкнутся с непростой задачей управлять переходом к миру, в котором вирус будет эндемичным.

Однако почти половина деловых поездок уже никогда не возродится. Это хорошо для экологии планеты, но плохо для туристов, путешествия которых в значительной степени «субсидируются» бизнес-путешественниками с большими затратами.

«Космическая гонка»

2022 год станет периодом, когда все больше людей будут отправляться в космос как обычные пассажиры с билетами. Будет расти конкуренция между компаниями «космического туризма». Китай тем временем достроит свою новую космическую станцию, а режиссеры будут сражаться за то, чтобы снимать фильмы в космосе.

«Политический футбол»

Зимние Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре будут напоминанием о том, как спорт может объединить мир, а также о том, как большие спортивные события заканчиваются политическим напряжением. Вероятно, стоит ожидать протестов, направленных против обеих стран, принимающих эти спортивные события.

Быстрое развитие вакцин против коронавируса, яркое событие 2021 года, опиралось на десятилетия работы, чтобы создать то, что выглядело как мгновенный успех. Однако в ближайшее время большую слава и влияние получат другие новые технологии, прогнозирует издание.

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