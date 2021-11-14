



Євген Кот був одним з основних танцюристів шоу "Танці з зірками". Проте вже два роки поспіль він не бере участі у проекті. Чоловік покинув програму після перемоги з Ксенією Мішиною.



У новому інтерв’ю Євген розповів причини свого рішення. Він зізнався, що його щороку запрошують, однак він вважає це пройденим етапом.



Також Коту не подобаються розміри гонорару, які платять у шоу. Він не назвав суми, однак для нього це замало.



"Мене запрошують щороку. Всі мої участі в цьому проекті були успішними, тому цей проект - пройдений етап. Я поставив в ньому хорошу крапку на високому рівні. Я людина, яка знає ціну собі, своїй професії, тому не хотілося витрачати так багато часу, сил і здоров'я, що забираються проектом "Танці з зірками", і при цьому не заробляти стільки, у скільки я оцінюю свою працю. Мені цікаві інші ролі. Цього року теж запрошували, але ви знаєте, що я вибрав", - Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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