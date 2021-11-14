



У 9 випуску шоу "Холостячка-2" чоловіки показували головній героїні шоу Златі Огневич своє життя поза проектом. Дмитро Шевченко запросив зірку у Львів, де живе останні 10 років.







Спілкування з чоловіком у жінки було напруженими, адже вона вважає, що слова учасника не відповідають його діям. Однак він отримав бутоньєрку та продовжив свою судьба у шоу.



У Інстаграм Огневич пояснила своє рішення. Вона зізналась, що Дмитро отримав свій шанс, бо спочатку проекту заявляє про свої серйозні наміри.



"Чужа душа — потемки. Але я хочу в майбутньому навчитися запалювати світло в темряві. Дмитро — один із небагатьох чоловіків на проєкті, хто від початку заявляє про свої серйозні наміри", — написала Злата.













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