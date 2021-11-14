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"Холостячка" Злата Огневич пояснила, чому не попрощалась з Дмитром Шевченком
14.11.2021 14:35
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У 9 випуску шоу "Холостячка-2" чоловіки показували головній героїні шоу Златі Огневич своє життя поза проектом. Дмитро Шевченко запросив зірку у Львів, де живе останні 10 років.

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Спілкування з чоловіком у жінки було напруженими, адже вона вважає, що слова учасника не відповідають його діям. Однак він отримав бутоньєрку та продовжив свою судьба у шоу.

У Інстаграм Огневич пояснила своє рішення. Вона зізналась, що Дмитро отримав свій шанс, бо спочатку проекту заявляє про свої серйозні наміри.

"Чужа душа — потемки. Але я хочу в майбутньому навчитися запалювати світло в темряві. Дмитро — один із небагатьох чоловіків на проєкті, хто від початку заявляє про свої серйозні наміри", — написала Злата.

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