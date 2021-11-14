



Український співак Монатік, окрім розвитку своєї музичної кар’єри, встигає займатись написанням нових пісень. Раніше чоловік писав треки і для інших артистів.



Однією з зірок була Світлана Лобода. У проекті "Позаочі" співак пригадав, як продавав артистці композицію "40 градусів". Тоді Дмитро хотів отримати за цю роботу 500 доларів, проте Лобода була готова заплатила лише 400. Та все ж вона погодилась і залишила Дмитру суму, яку він бажав отримати.



"Взагалі, спочатку моя ціна за трек була 500 доларів, а мені сказали, що за 400 доларів заберуть, а я сказав, що за 400 не віддам. А потім 2 години сидів і все сподівався, що таки передзвонять. І вже був готовий віддавати за 400, але передзвонили та сказали, що заберуть за 500", - пригадав Дмитро.



Це була не єдина співпраця артистів. Монатік також причетний до таких хітів Лободи як "Твои глаза", "Суперстар".



"Ми чітко знаємо, як працювати зі Світланою. Може бути один маленький звук, який, можливо, ніколи не почує слухач, але їй важливо, щоб він звучав саме так, як їй потрібно", - додав Дмитро.





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