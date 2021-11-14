



Настя Каменських часто експериментує зі своїми образами та часто дивує фанатів новинками, пов’язаними з її зовнішністю.



У Інстаграм співачка опублікувала новий лук зі знімань шоу "Маска". У кадрі зірка постала у коротких чорних велосипедках та доповнила їх нестандартним подовженим жакетом. Верхній одяг завдяки шнурівці підкреслив фігуру Насті, а виріз у зоні декольте - акцентував на її грудях.



Лук вона довершила чорними босоніжками та аксесуарами - каблучкою та підвісками. Макіяж Насті був у кольорах аутфіту - помаранчеві тіні та нюдові губи.



Найнесподіванішою частиною образу стала нова зачіска зірки. Тепер Каменських володарка короткої стрижки боб-каре з гривкою. Ймовірно, для знімань зірка одягла перуку.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура знімань зірка допис насті часто Теги: культура