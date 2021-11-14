



Вже сьогодні, 14 листопада, о 21:00 глядачі побачать новий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Шоу дійшло свого чвертьфіналу та у проекті залишилось 4 пари учасників.



Новий епізод присвячений композиціям співака Монатіка. Саме під його хіти танцюватимуть пари.



Ольга Харлан та Дмитро Дікусар станцюють з Максимом Чмерковським. Тріо виконає аргентинське танго під трек "Сильно".



Катерина Кухар цього тижня станцює з Артуром Логаєм та Анною Кареліною. Вони дивуватимуть глядачі виконанням сальси під пісню "Каждый раз".



Влад Яма вийде на паркет з Дмитром Каднаєм та Аліною Лі. Вони станцюють танго під композицію "Vitamin D".



Монатік також став запрошеним суддею чвертьфіналу та станцює разом з Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук. Вони виконають хіп-хоп під трек "Кружит".



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