|"Танці з зірками": під які хіти Монатіка станцюють учасники у чвертьфіналі
|14.11.2021 19:35
|
Вже сьогодні, 14 листопада, о 21:00 глядачі побачать новий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Шоу дійшло свого чвертьфіналу та у проекті залишилось 4 пари учасників.
Новий епізод присвячений композиціям співака Монатіка. Саме під його хіти танцюватимуть пари.
Ольга Харлан та Дмитро Дікусар станцюють з Максимом Чмерковським. Тріо виконає аргентинське танго під трек "Сильно".
Катерина Кухар цього тижня станцює з Артуром Логаєм та Анною Кареліною. Вони дивуватимуть глядачі виконанням сальси під пісню "Каждый раз".
Влад Яма вийде на паркет з Дмитром Каднаєм та Аліною Лі. Вони станцюють танго під композицію "Vitamin D".
Монатік також став запрошеним суддею чвертьфіналу та станцює разом з Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук. Вони виконають хіп-хоп під трек "Кружит".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями