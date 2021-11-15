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Кризис с мигрантами создан для отвлечения внимания от действий России на границе с Украиной – Госдеп США
15.11.2021 07:05

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.

Беларусь игнорирует права человека и фундаментальные свободы

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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