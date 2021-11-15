На съезде партии «Слуга народа», который состоится в понедельник 15 ноября сложивший полномочия председателя партии Александр Корниенко предложит на свое место кандидатуру Елены Шуляк.

Об этом сообщила в Telegram спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.

Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга Народа», заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.

Елена Шуляк

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народной депутатом от «Слуги Народа» и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Отметим, что Александр Корниенко останется членом партии «Слуга Народа» и будет активно участвовать в ее жизни.

Напомним, 15 ноября состоится съезд партии «Слуга Народа», где главным вопросом станет избрание нового главы партии. Кроме того, ожидается ряд политических заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии «Слуга Народа», на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы.

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