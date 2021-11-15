



Український актор Костянтин Войтенко під час знімань шоу "Танці з зірками" розповів про конфлікт з дружиною Валентиною. Пара переживає складний період у своєму шлюбі та стараються не ділитись деталями.



Проте у новому випуску "Світського життя" актор поділився подробицями. Костянтин розповів, що вони було змушені роз’їхатись не через сварку, а через те, що їм так комфортніше.



"Ми не роз'їхалися, мовляв: все, я туди, ти сюди. Ми роз'їхалися не тому, що ми посварилися, а тому що так нам зараз комфортніше. У мене дуже зараз напружений графік і ми просто не можемо, ми заважаємо одне одному", - пояснив артист.



Також Войтенко зізнався, що вони справді від літа на межі розлучення, але стало жити окремо пізніше. Причиною скандалу між подружжям стала нечесність у їхніх стосунках.



"Якщо глобально і чесно: не чесність на самому початку. Ну, коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її", - зізнався актор.





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