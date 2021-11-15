Фото: Елена Шуляк может стать главой партии "Слуга народа" (sluga.narodu.com)

Александр Корниенко сложит полномочия главы партии "Слуга народа". Он определился с кандидатурой на должность следующего главы партии.

Об этом сообщает , ссылаясь на пресс-службу , информирует .

Александр Корниенко, который сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность руководителя партии, сообщили в партии.

Напомним, сегодня состоится съезд политической партии "Слуга народа". На повестке дня съезда будет вопрос смены руководства политсилы.

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