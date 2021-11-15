|Нужно быть готовым к войне с Россией – глава Генштаба Великобритании
|15.11.2021 10:05
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Уходящий в отставку начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией.Генерал Картер не верит в желание Путина развязать войну, но не исклячает такой возможности
Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.
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