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Нужно быть готовым к войне с Россией – глава Генштаба Великобритании
15.11.2021 10:05

Уходящий в отставку начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией.

Генерал Картер не верит в желание Путина развязать войну, но не исклячает такой возможности

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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