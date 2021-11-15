



На вихідних відбулась прем’єра 4 випуску шоу "Маска-2". На сцені виступили Скандал, Мухомор, Джміль, Совеня, Тигр та Горила, які виконали хіти та заплутували детективів.



Мухомор для свого репертуару обрав пісню Вєрки Сєрдючки "Гуляночка". Такий трек змусив танцювати Настю Каменських та Олю Полякову, які є зірковими детективами. Зірки також вмовляли приєднатись до танців Андрія Данилка, однак він відмовився танцювати під власну композицію.



"Я тебе благаю. Не чіпайте мене. Відчепіться. Відійдіть від мене. Я натанцювався", — зазначив Данилко.



