



Український співак Віктор Павлік щасливий у шлюбі зі своєю новою дружиною Катериною Реп’яховою. Однак перед їхнім весіллям чоловіка очікував розрив з третьою дружиною після 25 років шлюбу.



Відносини з новою обраницею стало шоком для фанатів зірки. Декілька років вони приховували свої стосунки, проте їх все ж розсекретили.



"У випуску "Світського життя" чоловік розповів, як це відбулось. У мережу потрапив райдер артиста, де було вказано, що Віктор та Катерина проживають у одному номері.



"Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом, Катя надіслала райдер, а в ньому вказано, що поселення – ми разом в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією. Складний крок, діти, онуки, я доросла людина. Я розумів це все, але Катя правильно каже - у кохання нема меж", - пригадав Павлік.





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