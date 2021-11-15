|Журналист HBO упрекнул Столтенберга: Украине обещали членство в НАТО в 2008 году, а сейчас она захвачена Россией
|15.11.2021 11:15
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На американском телеканале HBO журналист Джонатан Свон спросил у генерального секретаря Йенса Столтенберга несколько острых вопросов по Украине. В частности, о вступлении страны в альянс и российской агрессии.
«Если Россия нападет на Украину, что будет делать НАТО?», — поинтересовался журналист, добавив, что президент стремится к вступлению страны в Альянс., информирует со ссылкой на .
В ответ Столтенберг отметил, что «внимательно следит за необычными» перемещениями российских войск близко границы Украины.
«На прошлой неделе я встречался с президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — сказал Столтенберг. — Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства».
«Он хочет реальной полноценной защиты от России, – уточнил Свон. — Украине обещали членство в еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией».
Генсек уточнил, что поскольку Украина не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – 5-й статье Североатлантического договора.
«Чтобы быть членом , нужно соответствовать стандартам . Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины к вступлению», — пояснил Столтенберг.
Ведущий отметил, что может вспомнить страны в составе , правительства которых «глубоко коррумпированные и недемократические». Он добавил, что страны Запада не желают конфликтовать с Россией.