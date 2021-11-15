В Будапеште прошла ежегодная церемония вручения наград MTV Europe. Лучшей композицией 2021-го стала Bad Habits британского исполнителя Эда Ширана, а лучшей рок-группой назвали итальянскую Måneskin, передает , информирует со ссылкой на .

Певец и автор песен получил награды «Лучший исполнитель», а затем и «Лучшая песня».

Надев по этому случаю костюм с ярким принтом, 30-летний Ширан открыл церемонию награждения, по случаю ее возвращения к режиму оффлайн.

Следующими вышли на сцену Måneskin. Итан, Томас и Виктория выбрали черно-золотые костюмы, а Дамиано вышел в откровенных чулках.

Британец Юнгблуд, завершивший церемонию зажигательным выступлением, объявил свою награду «Лучшая альтернатива» «данью индивидуализму».

Конкурентами Ширана были Джастин Бибер, Оливия Родриго, Doja Cat, а также американский рэпер Lil Nas X. Последнему досталась награда за лучшее музыкальное видео.

На церемонии вручали и награды лучшим исполнителям из разных стран.

Группа BTS из Южной Кореи также получила награду.

Премия MTV Europe Music Awards вручается с 1994 года. В разные годы ее обладателями были Робби Уильямс, Том Джонс, Джастин Тимберлейк, Ева Лонгория.

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