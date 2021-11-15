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Влад Яма назвав умову, за якої повернеться у "Танці з зірками", як учасник
15.11.2021 13:35
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Відомий український танцівник Влад Яма є суддею шоу "Танці з зірками". Чоловік оцінює виступи учасників та разом з Катериною Кухар та Максимом Чмерковським визначає переможця проекту.

Проте багато фанатів хоче побачити хореографа на паркеті у ролі учасника. Тому Юрій Горбунов поцікавився у Влада, чи станеться це. Яма вирішив відповісти. Чоловік зазначив, що повернеться на паркет, якщо у шоу повернеться Володимир Зеленський.

"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Влад.

Горбунов пожартував, що президент приведе з собою і Наталю Могилевську.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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