|Влад Яма назвав умову, за якої повернеться у "Танці з зірками", як учасник
|15.11.2021 13:35
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Відомий український танцівник Влад Яма є суддею шоу "Танці з зірками". Чоловік оцінює виступи учасників та разом з Катериною Кухар та Максимом Чмерковським визначає переможця проекту.
Проте багато фанатів хоче побачити хореографа на паркеті у ролі учасника. Тому Юрій Горбунов поцікавився у Влада, чи станеться це. Яма вирішив відповісти. Чоловік зазначив, що повернеться на паркет, якщо у шоу повернеться Володимир Зеленський.
"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Влад.
Горбунов пожартував, що президент приведе з собою і Наталю Могилевську.
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