



Українська співачка LAMA рідко розповідає про своє особисте життя. Зірка є щасливою у відносинах. Її обранець не публічна людина та вона не показує його.



Артистка розповіла, що чоловіку 29 років, в той час як їй 45. Тому мама Романа (коханого співачки) не одразу одобрила їхні відносини.



"Для мене він був дорослим чоловіком. Можливо, мама з такого ракурсу не могла його бачити, який він є в сім'ї. Звісно, мама мене бачила раніше по телевізору, їй подобалася моя музика, тут син приводить мене додому. Вона трошки переживала. Подумала, що ми трошки почнем стосунки і скоро розійдемося", - поділилася зірка.



Також для "Світського життя" LAMA ексклюзивно розповіла, як коханий їй освідчився. Це було дуже романтично - Роман прикрасив кімнату свічками та запропонував їй вийти заміж. Проте зірка не спішить приймати пропозицію коханого.



"Кімната вся обставлена у свічках. Він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж, з каблучкою. Думаю: "Для чого це робити, весілля?" От сенс? Що може бути красивішого пережитого нами щодня. Якщо вже потрібно буде для чогось. А так щоб була якась необхідність… До чого", - розповіла вона.



Окрім цього пара не планує дітей, вони дотримуються принципу чайлдфрі.



"Я не кажу, що цього не буде. Тобто, якщо буде, то буде ця дитина. Значить це було написано всесвітом. Але щоб спеціально ми планували, старалися, якоїсь такої необхідності у цьому немає", - зізналася співачка.





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