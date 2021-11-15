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Журнал Time назвал лучшие изобретения 2021 года
15.11.2021 17:05
Безопасная поисковик, очки виртуальной реальности и сотовый телефон Samsung были названы журналом Time лучшими изобретениями 2021 года.
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