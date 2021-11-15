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В Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавируса
15.11.2021 17:35
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
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