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Нидерланды первыми в Западной Европе вернули частичный локдаун
15.11.2021 17:45
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о частичном восстановлении локдауна на три недели для сдерживания распространения коронавируса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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