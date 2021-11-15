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Новые правила в транспорте в Киевской области: нужно иметь ковид-сертификат или тест
15.11.2021 17:55
С субботы, 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила пассажирских перевозок в пригородном сообщении Киевской области.
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