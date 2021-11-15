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"Укрэнерго" подтвердило готовность к работе в осенне-зимний период
15.11.2021 18:15
НЭК "Укрэнерго" первой между компаний электроэнергетического сектора получила заключение Государственной инспекции энергонадзора о готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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