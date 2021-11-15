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Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"
15.11.2021 18:25
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает Европейский союз заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". А также укрепить свои связи со странами-партнерами.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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