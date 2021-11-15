|Надя Дорофеєва виступила на "Танцях з зірками"
|15.11.2021 18:35
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14 листопада відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". Ефір був насичений на зіркові виступи, адже вечір був присвячений хітам Монатіка, один з яких він виконав сам.
Також зірковою гостею проекту стала DOROFEEVA. Артистка на головному паркеті країни виконали свій новий хіт "FENOMENAL".
У кадрі Надя постала у розкішному образі. Зірка позувала у широких червоних латексних штанах, які було нестандартного крою та оголили її живіт. Також вона одягла чорний топ, який підкреслив її бюст. Лук співачка довершила довгими чорними рукавицями.
Волосся Дорофеєва залишила розпущеним, а макіяж обрала з акцентом на губах.
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