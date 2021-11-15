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Количество выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн
15.11.2021 18:35
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру воскресенья возросло до 252 млн 974 тыс. 580.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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#1
?
26.11.2014 08:32
Зачем опять распостранять ложь ? Придёт Тарабарова.
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