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Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%
15.11.2021 18:45
В январе-октябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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