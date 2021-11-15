СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ровно - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ровно
15.11.2021 19:45
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили три большие сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов в Киеве, Львове и Ровно.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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