



Маша Єфросиніна вже стала бажаною гостею на шоу "Танці з зірками". Телеведуча у чвертьфіналі стала ведучою зіркового балкону разом з Володимиром Дантесом.







Для такої події Маша підібрала неперевершений образ. Єфросиніна постала у total black look. У кадрі вона позувала у латексному блискучому чорному костюмі, який складався з сорочки та широких штанів. Верх образу зірка одягла на чорний топ, який підкреслив її бюст та додав луку сексуальності.



Своє волосся Маша залишила рівним та зробила мокру укладку. Макіяж підкреслив вроду зірки та додав образу розкішного вигляду. Аутфіт доповнили аксесуари - сережки-зірочки.





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