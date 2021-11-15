В Украине катастрофически ускорились темпы снижения запасов угля На государственных теплоэлектростанциях запасы угля за неделю сократились более чем на 100 000 тонн. На данный момент они составляют 378 000 тонн. Из-за нехватки топлива 14 энергоблоков государственных ТЭС сейчас не работают. Это является рекордным показателем за всю историю Украины. Для того, чтобы сэкономить 500 000 тонн угля в месяц Минэнерго собирается перевести некоторые блоки ТЭЦ на газ. Также планируется ввести в эксплуатацию отремонтированные энергоблоки атомных станций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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