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Экономика Украины за квартал замедлила рост до 2,4%
15.11.2021 20:05
В ІІІ квартале 2021 года настоящий внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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