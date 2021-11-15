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В Минздраве рассказали о количестве смертей после вакцинации против коронавируса
15.11.2021 20:15
Из более чем 12 миллионов привитых в течение 30 дней после процедуры умерли 124 человека, однако связь между вакцинацией и смертью не обнаружили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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