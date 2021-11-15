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Греция возобновит попытки вернуть из Британии мраморы Парфенона
15.11.2021 20:25
Греция восстанавливает попытки возвращения из Британского музея древних скульптур, изъятых из Парфенона в Афинах более 200 лет назад.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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