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Китай строит корабль-космодром
15.11.2021 20:35
Китай строит умышленно спроектированный корабль, предназначенный для морских пусков космических ракет-носителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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