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Нефть дешевеет на фоне слухов, что США откроют стратегический резерв
15.11.2021 20:55
Цены на нефть в понедельник снижаются на фоне ожиданий увеличения предложения и ослабления спроса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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