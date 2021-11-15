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Великобритания увеличила уровень террористической угрозы после взрыва в Ливерпуле
15.11.2021 21:15
Уровень террористической угрозы в Великобритании подняли со "значительного" к "серьезному", что означает, что теперь считается "очень вероятным".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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