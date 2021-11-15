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Украинцы выиграли восемь медалей чемпионата мира по самбо
15.11.2021 21:25
В Ташкенте прошел чемпионат мира-2021 между мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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