Погода, Новости, загрузка...
Скоро придется выбирать между Украиной и российским газом, – премьер Великобритании Джонсон
16.11.2021 08:35

Борис Джонсон в своей речи на банкете в Гилдхолле заявил, что Западу скоро предстоит выбирать – закупать энергоносители у России или поддерживать Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на ежегодном банкете в Гилдхолле в Лондоне, 15 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим противостоять России, или что мы хотим каким-то образом стратегически окружить или подорвать эту великую страну, – сказал Джонсон. – Мы надеемся, что наши друзья поймут, что вскоре предстоит сделать выбор между все большим количеством российского газа в новых трубопроводах и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности».

Ранее Власти писали, что Россия возобновила переброску войск к украинским границам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий