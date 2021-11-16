В Украине зафиксировали 838 смертей от COVID-19, инфицированных - более 16 тысяч / фото УНИАН, Мариенко Андрей

В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что между них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии, информирует со ссылкой на .

Отметим, что предыдущий антирекорд – , был зафиксирован 9 ноября. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных.

Также по свежим за вчера 21 914 украинцев выздоровели. Госпитализировали 2 264 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше только новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549) областях и в (1481).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в стране обнаружили 3 244 749 случаев COVID-19. Из них 77 985 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 664 373 — выздоровели.

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине количество госпитализаций в "ковидные" больницы и количество новых случаев COVID-19 сократилось на фоне роста заболеваемости в Европе. По его словам, впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает количество госпитализированных.

Ляшко также отметил, что является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 112 896 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 45 674, методом ИФА — 13 529. Также сделали 53 693 экспресс-теста на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,2 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек.

Так, за прошедшие сутки, 15 ноября 268 088 людей вакцинировано против COVID-19. Из которых одну дозу вакцины получили 102 908, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 165 180 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине уже прививали 12 331 552 человека. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.

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