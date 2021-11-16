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Український співак Макс Барських став кращим виконавцем за версією MTV Росія
16.11.2021 11:25
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Український співак Макс Барських, незважаючи на війну Росії з Україною продовжує свою діяльність у країні-агресорі. Чоловік активно виступає там та відвідує різноманітні події.

У 2021 році Макс був номінований отримати нагороду від MTV Росія. Та отримав перемогу. У Будапешті відбулась церемонія нагородження.

Барських відвідав червону доріжку. Для такої події він обрав розкішний білий костюм, який складався з штанів та піджаку, який оголив груди артиста.

"Дякую MTV Russia за вибір і всім моїм фанам за колосальну підтримку та голоси. Завдяки вам ця статуетка знову повертається до мене. Сьогодні саме той день, коли ця нагорода для мене особливо важлива – у момент створення кардинально нової музики та пошуку іншого звучання", – написав в Інстаграм співак

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Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)


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