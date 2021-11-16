



Український співак Макс Барських, незважаючи на війну Росії з Україною продовжує свою діяльність у країні-агресорі. Чоловік активно виступає там та відвідує різноманітні події.



У 2021 році Макс був номінований отримати нагороду від MTV Росія. Та отримав перемогу. У Будапешті відбулась церемонія нагородження.



Барських відвідав червону доріжку. Для такої події він обрав розкішний білий костюм, який складався з штанів та піджаку, який оголив груди артиста.



"Дякую MTV Russia за вибір і всім моїм фанам за колосальну підтримку та голоси. Завдяки вам ця статуетка знову повертається до мене. Сьогодні саме той день, коли ця нагорода для мене особливо важлива – у момент створення кардинально нової музики та пошуку іншого звучання", – написав в Інстаграм співак



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