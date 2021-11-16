



Колишня армия співака Дзідзьо SLAVIA часто коментує їхнє розставання у коментарях для ЗМІ та у соціальних мережах. У новій публікації зірка пояснила такі свої дії.



Ярослава зізналась, що дала нове інтерв’ю, де знову розповіла про розрив з Дзідзьо. Проте шанувальники поцікавились, чому вона так часто піднімає цю тему. Зірка пояснила, що не хоче відмовчуватись та не давати ніяких коментарів і ховатись від інтересу публіки.



"Я розуміла, якщо у когось складний період у стосунках, моя правда може підіймати особисті непропрацьовані страхи, та викликати негативну реакцію, і навіть осудження. Але я знала, що будуть і ті, кому це допоможе", – пояснила свої дії ексдружина Дзідзьо.



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шоубиз и культура дзідзьо пояснила свої часто slavia Теги: культура