Часто хозяйки торопятся купить продукты впрок или готовят больше, чем домочадцы успевают съесть. В таком случае не стоит выкидывать еду, а лучше отправить ее в морозильную камеру.

Как пишет "Домашний очаг", многие продукты отлично хранятся в морозилке, не теряя вкусовых свойств. В зависимости от продукта, сроки хранения длятся от двух месяцев до года, информирует .

Сыр. Немногие знают, что сыр удобно хранить в морозилке. Если положить сразу большой кусок, то после размораживания он не будет рассыпаться. Сыр можно нарезать и кусочками, но в этом случае его необходимо положить в контейнер и немного присыпать мукой, что кусочки не слиплись после разморозки. Натертый сыр также удобно хранить в морозилке. Просто расфасуйте его по пакетам для замораживания.

Бананы. Заморозьте спелые бананы, тогда в любой момент вы сможете достать свежий, не почерневший фрукт. Замороженные бананы также идеальная основа для коктейлей-смузи, они придают им густой, сливочный вкус, и не придется готовить лед.

Рис. Если вы сварили слишком много риса, то разложите его на подносе и отправьте в морозилку. Когда подмерзнет, можно расфасовать по пакетам. Рис можно прибавлять в супы, десерты или использовать для плова. Разморозить рис можно на сковороде, добавив несколько чайных ложек воды.

Картофельное пюре. Замороженное пюре лучше только разогревать в духовке, а для того, чтобы размораживалось оно быстрее, нужно сперва сформировать из пюре небольшие шарики, сложить их на поднос и отправить в морозильную камеру. Когда шарики подмерзнут, можно переместить их в пакет.

Молоко. Этот продукт можно хранить в морозилке до трех месяцев. Чтобы молоко разморозить, бутылку нужно оставить при комнатной температуре или поставить бутылку с молоком в теплую воду, чтобы молоко разморозилось быстрее.

Овощи, ягоды и фрукты. Имеет смысл замораживать летом, особенно если вы собрали их на собственном огороде. Сначала выложите ягоды или фрукты на пергаментной бумаге, разделочной доске или небольшом противне, и только потом перекладывайте в пакеты. Так они не будут слипаться при размораживании.

Вино и шампанское. Недопитое вино можно перелить в формы для льда и использовать для тушения мяса, рыбы и других блюд. А шампанское пригодится для коктейлей.

Травы и пряности. Чтобы заготовить зелень, высушите ее на полотенце, нарежьте мелко и поставьте на поднос, в морозильную камеру. Когда зелень немного замерзнет, переложите ее в небольшие пакеты. Когда будете готовить суп, довольно бросить зелень прямо из морозилки в кастрюлю с кипящим бульоном.

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