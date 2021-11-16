Россия замерла. Все безнадежнее ропот тех, кого закатывают под асфальт. Все равнодушнее те, кто за этим наблюдает.

Об этом на своей странице в Facebook оппозиционный российский политилог Лилия Шевцова, информирует со ссылкой на .

Проблема в том, что наступающая тишина опаснее турбулентности. Нет ничего обманчивее безмолвия. Нередко то, что должно стабилизировать, разрушает. То, что сегодня выглядит как успех, станет завтра стратегическим поражением, а сила окажется трухой. Вот парадоксы российской диалектики.

– Выборы. Предательская легитимация единовластия. Превращение выборов в инструмент статус-кво делает из них бомбу замедленного действия. При отсутствии легального инструмента перемен единственным способом обновления становится переворот либо "улица" – либо то и другое вместе.

– Ловушка лояльности. Единовластие работает пока может опереться на лояльность и обслуживающего аппарата, и населения. Но лояльность прямо пропорциональна ресурсу задабривания. Его исчерпание делает лояльность иллюзорной. А следовательно, почвой для грядущего предательства.

– Российский импрессионизм. Стирание границ между противоположностями – законом и беззаконием и намеренная расплывчатость норм провоцирует безответственность власти. Но отказ правящих от ответственности и четких правил порождает зеркальную ситуацию в обществе- оно не ощущает ни обязательств по отношению к власти, ни потребности следовать правилам.

– Консолидация через поиск врага. Рано или поздно "чистильщики" переходят к зачистке элиты. И для демонстрации лояльности Персонификатору, и в борьбе за блага и влияние. Пожирание своих – неизбежная ступень в процессе поиска врагов и пожирание идет с аппетитом.

– Ресурсное проклятие. Пока продажа сырья наполняет российский бюджет, сохраняя жизнеспособность системы. Но что произойдет, когда мир перестанет нуждаться в российской бензоколонке? Идея добиться "углеродной нейтральности" России к 2050 г выглядит как очередной миф. Ведь придется перестраивать экономику и механизм обогащения правящей корпорации. Разве она к этому готова?

– "Шредеризация" Запада. Российской элите удалось растлить западный мир. Но не будем недооценивать способность либеральной цивилизации к самоочищению во имя выживания.

– Изоляция подрывает державность. Понятно стремление Кремля изолировать страну от внешнего влияния. Но государство может быть влиятельным игроком только при всесторонней интеграции в мировые отношения. Изоляция населения превращает в изгоев и политическую элиту.

– Военная сила как способ самоубийства. Траектория СССР продемонстрировала, чем завершается опора на военную сила в убыток благосостоянию населения. История, однако, ничему не учит – Россия вернулась в знакомую колею.

– "Эффект бумеранга". Россия может серьезно влиять на политику Запада. Чем больше Кремль будет демонстрировать агрессивность в отношении либеральных демократий, тем больше будет провоцировать ответное сдерживание. Угрозы и шантаж – лучший способ разбудить обленившийся Запад и вернуть ему боевую форму.

– Кто у нас иноагент? В ситуации, когда элита сидит в офшорах, статус "иноагента" оказывается двусмысленным. А гетто отверженных ждет пополнения за счет выброшенных сверху.

– Ловушка "Пандоры". Оффшоризация доходов российского правящего класса говорит, что его национализация не удалась и Запад остается для него жизненным ресурсом. Значит нельзя быть уверенным в его готовности следовать национальным интересам. Клептократия делает государственный суверенитет сомнительным.

– Репрессивный каток и его двойная сущность. Репрессии усмиряют, но и порождают сомнения в силе тех, кто запускает каток. Репрессии сужают шансы на мирные перемены, провоцируя возмездие. И еще: карательные меры «веером» и без четкого целеполагания (в том числе «отстрел» своих) означает выход репрессивного механизма за пределы системной логики и контроля.

– Ловушка Лукашенко или "еж в штанах". Миграционный кризис, спровоцированный Лукашенко, говорит о его попытке выжить, столкнув Россию с Западом и спрятавшись за российской спиной. Задача очевидна: выдоить "двух коров" одновременно, получив отступные от ЕС и поддержку Москвы. ЕС придется отступить по гуманитарным соображениям. Но выигрыш Кремля сомнителен: Россия будет нести ответственность за "гибридную атаку" своего подопечного против Европы. Или признать, что не имеет на него влияния.

– Запад отступает – но надолго ли? Либеральные демократии, столкнувшись с экзистенциальными вызовами, предпочитают идти на разговор с оппонентами. Но нужно видеть и другое: отказавшись от надежды интеграции России "в Запад", они будут восстанавливать способность к ее сдерживанию, окружая Россию рвом. А для чего демократии наращивают свои оборонные бюджеты?

– – Китай – новая биполярность. Россия теряет роль главного соперника и выталкивается во второй эшелон государств. Унизительно, ибо скатывание вниз расшатывает державную скрепу. Еще важнее другое: в случае конфликта и Китая для России самоубийственно поддержать любую сторону. Еще унизительнее, если новая «двойка» возьмется перестраивать мир без российского участия.

– Сможет ли Америка стать лидером 21 века? Байден поставил задачу возродить инфраструктуру и дать импульс американской нации. Если получится, Америка прыгнет в будущее, увлекая за собой инертную Европу. Россия с ее "умеренным консерватизмом", напротив, делает ставку на прошлое. Разнонаправленность движения создает угрозу даже не противостояния России и Запада, а изоляции страны, выбравшей прошлое.

– Кризис – как средство обновления. Запад застрял в кризисе. Но каждый раз кризис приводил к обновлению западных демократий. Смертелен не кризис, а тишина деградации и загнивания….

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