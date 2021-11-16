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Іванна Онуфрійчук станцювала з Монатіком
16.11.2021 16:45
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Український співак Монатік став героєм 11 випуску шоу "Танці з зірками". Хіти артиста лунали на паркеті та під них танцювали учасники. А сам актер став суддею шоу та станцював з Костянтином Войтенком.

Ведуча голдруму шоу Іванна Онуфрійчук обожнює Монатіка. Тому вона не втратила можливості з ним поспілкувались. Ба більше, зірки зняли спільне відео, де разом танцюють за лаштунками. Дівчина постала у кадрі у чорній піжамі, водночас з укладкою та макіяжем. Дмитро ж обрав танцювати у чорних штанах, рожевій футболці та кросівках.

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Допис, поширений Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)


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