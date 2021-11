Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія припинив приховувати своє особисте життя. Чоловік активно публікує контент зі своєю коханою Лізою Чичуа, який обожнюють його фанати.



У своєму Інстаграм він опублікував нове спільне відео з дівчиною. У дарі пара танцює під пісню The Time of My Life. Вони жартівливо танцювали, робили підтримки та виконували трюки.



Іраклі постав у чорних футболці та шортах, взувши сірі кросівки. Ліза обрала обтислий синій костюм, який підкреслив її фігуру.



Фанати у коментарях у захваті від нового відео та пишуть багато приємних слів для пари.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура який допис відео обтислий синій Теги: культура