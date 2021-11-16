|Іраклі Макацарія показав, як танцює зі своєю дівчиною (ВІДЕО)
|16.11.2021 19:05
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Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія припинив приховувати своє особисте життя. Чоловік активно публікує контент зі своєю коханою Лізою Чичуа, який обожнюють його фанати.
У своєму Інстаграм він опублікував нове спільне відео з дівчиною. У дарі пара танцює під пісню The Time of My Life. Вони жартівливо танцювали, робили підтримки та виконували трюки.
Іраклі постав у чорних футболці та шортах, взувши сірі кросівки. Ліза обрала обтислий синій костюм, який підкреслив її фігуру.
Фанати у коментарях у захваті від нового відео та пишуть багато приємних слів для пари.
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